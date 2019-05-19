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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılı taraftarlar, Ankara'da şampiyonluğu kutlamak üzere Güvenpark ve Aşkabat Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında bir araya geldi

Başkentte Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesini coşkuyla kutladı.

Ankara'da, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

15 Temmuz Milli İrade ve Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark ve Aşkabat Caddesi'nde toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların meşaleler yakması ve havai fişekler atması, renkli görüntüler oluşturdu.

Başkentin çeşitli semtlerden araçlarıyla 15 Temmuz Milli İrade ve Kızılay Meydanı'na gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

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