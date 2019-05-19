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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

Sivas'taki kutlamalarda Galatasaray ve Sivasspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı

SİVAS (AA) - Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Sivas'ta kutlandı.

Maçın bitiminin ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan çok sayıda Galatasaray taraftarı, takımları lehine tezahüratta bulundu.

Bu sırada aynı bölgede toplanan Demir Grup Sivasspor taraftarı ile Galatasaray taraftarları arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bölgeye çevik kuvvet başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada Galatasaray taraftarları İstasyon Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi. Araya giren polis ekipleri taraftar gruplarını güçlükle dağıttı.

Daha sonra Galatasaray taraftarları müze bahçesine gelerek kutlamalarına devam etti.

Bölgede TOMA ve polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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futbol Galatasaray süperlig

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