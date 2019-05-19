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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin coşkusu Yalova'da da yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2-1 kazandığı maçın ardından lig tarihindeki 22'nci şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Yalova'da da sarı-kırmızılı taraftarlar kentin dört bir yanında şampiyonluğu kutladı.

Başta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri olmak üzere kentin dört bir yanında Galatasaraylılar araçlarla konvoy oluşturdu. Aileleriyle beraber sokaklara çıkan taraftarlar, meşalelerle ve bayraklarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Galatasaray taraftar grubu "UltrAslan"ın Yalova koordinatörü Abdullah Hartuç, "Galatasaray'ımızın 22'nci şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşattığı için takımımıza ve kulübümüze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yalova Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ufuk Özdilim de "Takımımızın Süper Lig'de şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kulübümüzü, futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve büyük Galatasaray taraftarını canıgönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Galatasaray şampiyonluk kutlamaları Yalova

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