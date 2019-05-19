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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bartın, Karabük ve Düzce'de sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta coşkuyla kutlandı.

Sakarya'da, sarı kırmızılı taraftarlar, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin de çoğunlukta bulunduğu Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla cadde boyunca tur atan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara bazı Sakaryasporlu taraftarlar tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesini engelleyen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta karşılaşmanın sona ermesinin ardından çok sayıda taraftar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Bazı taraftarlar Galatasaray bayraklarıyla süslenmiş araçlarıyla şehir turu attı, bazıları da tezahüratlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Şampiyonluk coşkusunu yaşayan taraftarlardan bazıları ise meşale yakıp halay çekti.

Emniyet güçlerinin güvenlik önlemleri aldığı noktalarda taraftarlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını okudu, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla caddede konvoy oluşturdu.

Güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de çok sayıda sarı kırmızılı taraftar, araçlarıyla yürüyüş yoluna akın etti.

Taraftarlar tezahüratlarla sevinçlerini ifade ederken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.

- Bartın

Bartın'da bir kısım taraftar, takımlarının bayraklarıyla kent merkezinde konvoy oluşturdu, bazıları da Hükümet Caddesi'nde meşale yakarak kutlama yaptı.

- Karabük

Karabük'te de bazı taraftarlar kutlama için 100. Yıl Mahallesi'ne akın ederken, bazıları da 1003 Cadde üzerinde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gösteriler sırasında taşkınlık yaşanmaması için kutlamaların yapıldığı caddelerde önlem aldı.

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu

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Düzce Galatasaray kutlama sakarya Zonguldak

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