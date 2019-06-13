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GALATASARAY'IN TEDBİR KARARI DAVASI ERTELENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma, mahkeme hakiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için görevli olması nedeniyle 11 Temmuz'a ertelendi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma, mahkeme hakiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için görevli olması nedeniyle 11 Temmuz'a ertelendi. Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü tekrar seçime gidecekti.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.00'de başlaması gereken duruşma, mahkeme başkanın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlğı seçimindeki görevi nedeniyle saat 15.30'da başladı.
Duruşmaya başka mahkemenin hakimi bakarken davaya feri müdahil olan Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü, Cem Çetin, Bora İkiler, Gözde Büyükeroğlu, Mustafa Özkan Özdoğan, Özgecan Korkmaz ve avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan feri müdahiller avukatı Kemal Kumkumoğlu, "Biz dosyaya İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen ihtiyati tedbir talebin gerekçesinin bir bölümüne istinaden davaya müdahil olduk. Zira gerekçede mahkeme idari ibra oylaması esnasında ilk oylamanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle, ikinci kez oylama yapılması ve ikinci oylamada uygulanan yöntemin üyeleri ikiye ayırarak yapılan açık oylama yönteminin davalı dernek tüzüğünün 21. Maddesinde sayılan oylama usulleri arasında bulunmaması, gizli oylama taleplerinin genel kurul onayına sunulmadan divan kurulunca reddedilmesi, ibra oylaması esnasındaki davacı vekilince ileri sürülen usulsüzlük iddialarına ilişkin televizyon görüntülerinin ve seslerin çözümü konusunda bilirkişi raporundaki davacı vekili tarafından divan kurulu üyelerine ait olduğuna belirtilen görüntüler ve konuşmalar bir arada değerlendirildiğinde davacının idari ibra oylamasına ilişkin iddiaların yaklaşık ispat ölçüsünü destekler nitelikte bulunduğu belirtilerek müvekkillerim itham altında bırakılmışlardır" dedi.
Avukat Kumkumoğlu, "Tarafların durumu ve niteliği dikkate alınarak yargılamanın bir an önce bu yönde neticeye bağlanması, yapılan itirazın da değerlendirilmesi için duruşmanın yakın bir güne verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, bir kısım taraf avukatlarının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmanın 11 Temmuz'a bırakılmasına karar verdi.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı.
Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Adliye koridorunda avukatların görüntüsü

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