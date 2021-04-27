Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray cephesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın tesislerine baskın yapıldığı iddia edildi.

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre, 24 Nisan 2021 Cumartesi, Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'nde kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grup tesise silahlı baskın yaptı.

Tesisin kapısını kırarak içeri giren grubun sarı kırmızılı kulübün arazisine zarar vermek için 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döktüğü iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılıların 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiği ve kazandığı Kemerburgaz bölgesinde arazisinden maden şirketini mahkeme kararı ile çıkartmıştı. Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan’da da G.Saray, başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.



