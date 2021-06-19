HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

19.06.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Cumartesi günü düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçti. Sarı-Kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas oldu.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray Kulübü, Cumartesi günü düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçti. Sarı-Kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas oldu.

Burak Elmas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden yeni bir başlangıç mesajı verdi:

https://twitter.com/burakelmas\_tr/status/1406335201622609931

Elmas'ın ardından en fazla oy alan isim Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Burak Elmas Nisan ayında DHA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray Avrupa'nın bütün spor dallarında, en üst seviye hangi ligde oluyorsa orada olmak mecburiyetindedir. Galatasaray markası ve misyonu bunu gerektirir" demişti ve sözlerin şöyle sürdürmüştü:

"Maalesef Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de en çok Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş olan, Türkiye'ye uluslararası futbolda tek başarıyı getirmiş olan Galatasaray ödüyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem bu uluslararası liglerin kuruluş aşamasında ve UEFA'da, hem Türkiye'de futbolun yönetimi konusunda çok aktif olması, bunun doğru yapılması konusunda da liderlik etmesi gerekiyor."

Ayrıntılar birazdan…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildiDeprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.