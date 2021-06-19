Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray Kulübü, Cumartesi günü düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçti. Sarı-Kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas oldu.

Burak Elmas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden yeni bir başlangıç mesajı verdi:

https://twitter.com/burakelmas\_tr/status/1406335201622609931

Elmas'ın ardından en fazla oy alan isim Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Burak Elmas Nisan ayında DHA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray Avrupa'nın bütün spor dallarında, en üst seviye hangi ligde oluyorsa orada olmak mecburiyetindedir. Galatasaray markası ve misyonu bunu gerektirir" demişti ve sözlerin şöyle sürdürmüştü:

"Maalesef Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de en çok Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş olan, Türkiye'ye uluslararası futbolda tek başarıyı getirmiş olan Galatasaray ödüyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem bu uluslararası liglerin kuruluş aşamasında ve UEFA'da, hem Türkiye'de futbolun yönetimi konusunda çok aktif olması, bunun doğru yapılması konusunda da liderlik etmesi gerekiyor."

Ayrıntılar birazdan…

