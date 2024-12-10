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Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın karısı açıklamasıyla gündem oldu! Zeynep Sever şoke oldu: "Köpek çağırır gibi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 10:48
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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel'in programına katılan Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan’ın eşi Aylin Ayhan ıslık açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın karısı açıklamasıyla gündem oldu! Zeynep Sever şoke oldu: "Köpek çağırır gibi..."

Yenge FC programında Zeynep Demirel, futbol dünyasının parlayan yıldızlarının evlerine konuk oluyor. Son olarak Kaan Ayhan ve eşi Aylin Ayhan’ın evine giden Volkan Demirel'in eşi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Kaan her akşam telefonda satranç oynar uyumadan önce en az bir saat" diyen Aylin Ayhan eşinin bilinmeyenlerini anlatırken "Dışarıda toplumda beni ıslık çalarak çağırır mesela" dedi.

Bu sözlere şaşıran Zeynep Sever ise "Şaka yapıyorsun" dedi. Aylin Ayhan ise "Hayır! Her ıslık çalındığında Kaan olsun olmasın arkamı dönerim Kaan beni mi çağırdı diye?" dedi.

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ZEYNEP SEVER ŞAŞTI KALDI

"Gerçekten mi?" diyerek duyduklarına inanamayan Zeynep Sever Demirel ne diyeceğini bilemeyince "Bir tınısı var mı? Çok bombaymış" diye sordu.

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Kaan Ayhan'ın eşi devamında ise "Köpeği çağırır gibi evet! Her ıslık çalmasına bakıyorum ben... Kaç kere AVM'de filan yukarıdan buldum onu" diyerek yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan zeynep sever
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