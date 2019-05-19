GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FSM'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i yenerek, 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde kutlama yaptı.

Başakşehir karşılaşması sonrası 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıkarak, kutlama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobillerinden inen taraftarlar marşlar söyleyerek, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı kırmızılı taraftarlar havai fişek atarak davul zurna eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Davul eşliğinde marş söyleyen taraftarlar

-Havai fişek

-Genel ve detaylar

