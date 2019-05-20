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Galatasaraylılar, Bursa'da şampiyonluklarını kutladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig?in 33.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig?in 33. haftasında Medipol Başakşehir?i 2-1 mağlup ederek sezonun bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar, şampiyonluklarını Bursa sokaklarında coşkuyla kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde caddeleri trafiğe kapatan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını ilan etti. Bazı apartmanların çatılarından havai fişek gösterileri yapıldığı da görüldü. Öte yandan oluşabilecek olumsuzluklara karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 400 polis, Görükle Mahallesi'nde güvenlik önlemli aldı.

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