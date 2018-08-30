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Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin sanığı: Balık satılıp satılmadığını sormaya gittim

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde geçen şubat ayında, Galatasaraylılar Derneği'ne girip, burada çıkan tartışmada maç izleyen Aytaç Çalım'ı (31) tabancayla öldüren, kendisini engellemek isteyen kardeşi Erman Çalım'ı (26) da yaralayan emekli bekçi Ali Uzun'un (52) yargılanmasına başlandı.

Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin sanığı: Balık satılıp satılmadığını sormaya gittim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde geçen şubat ayında, Galatasaraylılar Derneği'ne girip, burada çıkan tartışmada maç izleyen Aytaç Çalım'ı (31) tabancayla öldüren, kendisini engellemek isteyen kardeşi Erman Çalım'ı (26) da yaralayan emekli bekçi Ali Uzun'un (52) yargılanmasına başlandı. Eskiden balıkçı olan derneğe girdiğinde akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu ileri süren sanık, kendisine küfürle karşılık verildiğini iddia ederek, "10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti.
Yenişehir'de geçen 1 Şubat akşamı meydana gelen olayda, Galataraylılar Derneği'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, iddiaya göre, "Burada akvaryum ve balık var mı?" diye sordu. Kardeşi Erman Çalım ve arkadaş grubu ile Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytaç Çalım, buranın dernek binası olduğunu belirterek, Uzun'dan dışarı çıkmasını istedi. Dernekten çıkan ve bir süre sonra tekrar gelen Ali Uzun, tartıştığı evli ve 2 çocuk babası Aytaç Çalım'ı tabancayla öldürüp, kendisine engel olmak isteyen kardeşi Erman Çalım'ı da yaraladı. Polis tarafından yakalanan Ali Uzun mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Aytaç Çalım ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı tören ile toprağa verildi.
YARGILAMA BAŞLADI
Aytaç Çalım'ı öldürüp, kardeşi Erman Çalım'ı da yaralayan tutuklu sanık Ali Uzun'un İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. 'Adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında toplam 36 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ali Uzun, ifadesinde, derneğin bulunduğu yerin önceden balıkçı olduğunu ileri sürerek, Galatasaraylılar Derneği'ne girdiğinde, akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu, kendisine küferle karşılık verildiğini iddia etti. Uzun, "Bir anda 10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. O sırada yere düştüm. Tabancamı elimden aldılar" dedi.
Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise duruşmada verdiği ifadesinde, küfür edilmediğini, sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti. Erman Çalım, "Maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi" diye konuştu. Erman Çalım, sanığın tabancayı ağabeyinin kafasına ve göğsüne dayayıp ateş ettiğini, aynı şekilde kendisini de öldürmek istediğini fakat bir hamle ile kurtularak omuzundan yaralandığını söyledi.
Tanık Ahmet S. de ifadesinde, "Olay gecesi Erman ve Aytaç Çalım ile aynı masada oturup maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu gözlemledik. Dernek başkanımız olan Aytaç kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica ettik. Kısa süre sonra sanık içeri girdi. Aytaç'a silahını doğrultarak ateş etti. Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Ali Uzun, Aytaç'ın başına doğru eğildi 'Ben yandım sen de yanacaksın' diyerek, Aytaç'ın başına ve kalbine doğru ateş ederek öldürdü" dedi.
Duruşmu, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin sanığı: Balık satılıp satılmadığını sormaya gittimGalatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin sanığı: Balık satılıp satılmadığını sormaya gittimGalatasaraylılar Derneği'ndeki cinayetin sanığı: Balık satılıp satılmadığını sormaya gittim

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