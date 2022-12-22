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GALATASRAAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

22.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Gökhan Barcın üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Öztoprak. Galatasaray Keçiörengücü maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASRAAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Keçiören maçı için nefesler tutuldu. Sporseverler maça ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçında muhtemel 11'ler...

GALATASARAY KEÇİÖREN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Keçiören maçı bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KEÇİÖREN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Keçiören maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KEÇİÖREN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, Gomis

Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih

GALATASARAY KEÇİÖREN MAÇI CANLI TAKİP


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