GALATASRAAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Keçiören maçı için nefesler tutuldu. Sporseverler maça ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçında muhtemel 11'ler...
Galatasaray Keçiören maçı bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.
Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Keçiören maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, Gomis
Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih