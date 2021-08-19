Galaxy A ailesine yeni üye: Samsung Galaxy A03s tanıtıldı!

Samsung, yeni akıllı telefon duyuruları yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü tanıtan şirket, şimdi ise Hindistan'da daha bütçe odaklı modeli Samsung Galaxy A03s'i görücüye çıkardı.

SAMSUNG GALAXY A03S'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy A03s'in özellikleri arasında 6.5 inç büyüklüğünde bir LCD ekran yer alıyor. MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan telefon, 32GB/64GB dahili depolama alanı ve 3GB/4GB RAM seçeneği sunuyor. Galaxy A03s'in 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryası bulunuyor.

Galaxy A03s, 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile oluşturulan üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Telefonun ön kısmında ise damla çentiğe yerleştirmiş 5 MP'lik bir selfie kamerası var. Telefon kutusundan Android 11 tabanlı One UI 3.1 Core arayüzü ile çıkıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A03S'İN FİYATI

Galaxy A03s'in fiyatı 3 GB RAM + 32 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 155 dolar olarak belirlenmiş.

4 GB + 64 GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı ise yaklaşık 168 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

