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Galaxy A ailesini çip krizi vurdu

19.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip krizi üretim döngülerini etkileyen teknoloji şirketleri için telafisi olmayan sorunlar yarattı. Otomobil üreten şirketler krizden ağır bir şekilde etkilenen şirketlerden olurken, şimdi tüketici elektroniği şirketleri de özellikle akıllı telefonlarda büyük bir sorun ile karşı karşıya.

Galaxy A ailesini çip krizi vurdu

Samsung’un Galaxy A serisi telefonlarında üretim sorunları yaşadığı iddia ediliyor. Kore’den gelen raporun iddiasına göre, şirket Uygulama İşlemcileri (AP) tedariki ile ilgili sorunlarla karşı karşıya.

Sorun, özellikle bu yıl Mart ayında Güney Koreli dev tarafından ilk kez tanıtılan Galaxy A52, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 akıllı telefonlar için geçerli gibi görünüyor. Bu telefonlar bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülürken, ABD’de yalnızca Galaxy A52 5G satışa sunuluyor.

Sorunlarla karşılaştığı öne sürülen akıllı telefonlar, Samsung Foundry tarafından 8 nanometre Low Power Plus (LPP) işlemi kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 720G ve Snapdragon 750G işlemciler tarafından destekleniyor.

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Hazırlanan rapora göre, Samsung’un tedarikçisi olan bir şirketin çalışanı, çip kıtlığı nedeniyle şu an için sadece günü kurtarabildiklerini söylerken, üretimin durma noktasına geldiğini belirtti. Rapor ayrıca, Galaxy A serisi telefonların geciken üretiminin diğer bileşen tedarikçilerini geciken gelirler konusunda endişelendirdiğini de ekliyor.

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CEO'LAR KRİZDEN BAHSETMİŞTİ

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon birkaç ay önce, çip kıtlığının bu yılın sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söylemişti. Samsung BT ve Mobil İletişim İşi CEO’su DJ Koh, çip arz ve talebindeki ciddi dengesizlikten bahsetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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