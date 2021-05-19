Galaxy A ailesini çip krizi vurdu

Samsung’un Galaxy A serisi telefonlarında üretim sorunları yaşadığı iddia ediliyor. Kore’den gelen raporun iddiasına göre, şirket Uygulama İşlemcileri (AP) tedariki ile ilgili sorunlarla karşı karşıya.

Sorun, özellikle bu yıl Mart ayında Güney Koreli dev tarafından ilk kez tanıtılan Galaxy A52, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 akıllı telefonlar için geçerli gibi görünüyor. Bu telefonlar bazı Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülürken, ABD’de yalnızca Galaxy A52 5G satışa sunuluyor.

Sorunlarla karşılaştığı öne sürülen akıllı telefonlar, Samsung Foundry tarafından 8 nanometre Low Power Plus (LPP) işlemi kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 720G ve Snapdragon 750G işlemciler tarafından destekleniyor.

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

Hazırlanan rapora göre, Samsung’un tedarikçisi olan bir şirketin çalışanı, çip kıtlığı nedeniyle şu an için sadece günü kurtarabildiklerini söylerken, üretimin durma noktasına geldiğini belirtti. Rapor ayrıca, Galaxy A serisi telefonların geciken üretiminin diğer bileşen tedarikçilerini geciken gelirler konusunda endişelendirdiğini de ekliyor.