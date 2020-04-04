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Galaxy A21 için yeni görüntüler sızdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Ünlü telefon sızdırıcısı Evan Blass, Samsung Galaxy A21 için yeni bir görüntü sızdırdı. A21’e ait olduğu iddia edilen görüntüde telefonun hem ön yüzünü hem arka panelini hem de her iki yan tarafını görebiliyoruz.

Galaxy A21 için yeni görüntüler sızdı

Aslında bütçe dostu telefonlar diye düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak Çin menşeili telefonlar gelir. Ancak Samsung A serisi giriş seviye telefonlarında oldukça başarılı. Galaxy A21 de bu telefonlardan olacak. Örnek olarak Galaxy A10 2019 yılının en çok satan bütçe dostu telefonuydu. O kadar tutuldu ki A10, dünyada en çok satan telefonlar listesine girdi. Samsung’da bu başarının devamını istediğinden önce A20’yi tanıttı. Şimdi ise Galaxy A21’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Telefon 6.4 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü neredeyse çentiksiz bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran son derece modern gözüküyor. Ön panelin sol üst kısmında delikli bir kamera gözüküyor. Bu kameranın piksel büyüklüğü henüz bilinmiyor. Çerçevenin biraz kalın olduğunu belirebiliriz. Ancak telefonun giriş seviyesi bir telefon olduğunu göz önüne alırsak bu o kadar da dert edilecek bir problem gibi gözükmüyor.

Arka gövdede yer alan kameraların özellikleri henüz belli değil. Ancak tipik bir 4’lü kamera kurulumu bekleniyor.Ana kameranın yanında ultra geniş açılı bir kamera, özel bir derinlik sensörü ve bir makro kamera veya telefoto kamerası yer alacak. Kameraların hemen yanında bir parmak izi okuyucu mevcut. Giriş seviye telefonlarda parmak izi okuyucuyu arka gövdeye yerleştirmek bir gelenek haline geldi. Bu nedenle normal karşılıyoruz. 360 derece görüntüyü aşağıda bulabilirsiniz.

Samsung ilk etapta sadece ABD’de piyasaya sürmek istediği Galaxy A21 için Exynos 7904 yonga setini kullanmış. Bu yonga seti geçtiğimiz yıllarda A30 ve A40 modellerinde kullanılmıştı. Telefonda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ve 4000mAh’lık bir batarya yer alacak. Telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil.

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Samsung Galaxy A21 Samsung

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