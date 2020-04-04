Galaxy A21 için yeni görüntüler sızdı

Aslında bütçe dostu telefonlar diye düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak Çin menşeili telefonlar gelir. Ancak Samsung A serisi giriş seviye telefonlarında oldukça başarılı. Galaxy A21 de bu telefonlardan olacak. Örnek olarak Galaxy A10 2019 yılının en çok satan bütçe dostu telefonuydu. O kadar tutuldu ki A10, dünyada en çok satan telefonlar listesine girdi. Samsung’da bu başarının devamını istediğinden önce A20’yi tanıttı. Şimdi ise Galaxy A21’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Telefon 6.4 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü neredeyse çentiksiz bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran son derece modern gözüküyor. Ön panelin sol üst kısmında delikli bir kamera gözüküyor. Bu kameranın piksel büyüklüğü henüz bilinmiyor. Çerçevenin biraz kalın olduğunu belirebiliriz. Ancak telefonun giriş seviyesi bir telefon olduğunu göz önüne alırsak bu o kadar da dert edilecek bir problem gibi gözükmüyor.

Arka gövdede yer alan kameraların özellikleri henüz belli değil. Ancak tipik bir 4’lü kamera kurulumu bekleniyor.Ana kameranın yanında ultra geniş açılı bir kamera, özel bir derinlik sensörü ve bir makro kamera veya telefoto kamerası yer alacak. Kameraların hemen yanında bir parmak izi okuyucu mevcut. Giriş seviye telefonlarda parmak izi okuyucuyu arka gövdeye yerleştirmek bir gelenek haline geldi. Bu nedenle normal karşılıyoruz. 360 derece görüntüyü aşağıda bulabilirsiniz.