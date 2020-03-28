Galaxy A51 5G şimdilik sadece Güney Kore’de

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy A71’i tanıttı ve telefonun 5G sürümünü belirli pazarlarda piyasaya süreceğini biliyoruz. Küçük kardeşi Galaxy A51 ile ilgili Samsung’un üç aydan kısa bir süre önce Güney Kore’de 5G özellikli versiyonunu piyasaya süreceğini bildirdik. Cihazın resmi bir destek sayfası olan SM-A516N modelinin Güney Kore portalında yayına girmesi nedeniyle beklentilerimiz Samsung tarafından da doğrulanmış oldu.

Galaxy A51 5G telefonlar içerisinde SM-A516N, erken bir destek sayfası alan tek model olmasına rağmen, diğer modellerin de yakın zamanda destek sayfalarının olacağına inanıyoruz.

Güney Kore için tasarlanan telefon geçen ay Geekbench’te görüldü. Telefonda Exynos 980 yonga seti bulunuyor. Bu, şirketin 5G modemi entegre eden ilk yonga setidir. Yonga seti geçen yaz tanıtıldı ve ilk duyurudan iki ay sonra, ilk olarak Vivo X30’da kullanıldı.

Geekbench testinde görüldüğü gibi telefonda 6GB RAM bulunuyor. Ancak A51’de 4/6/8 gibi seçeneklerin olması 5G modelinin de farklı varyantlara sahip olacağı anlamına geliyor. Bunların dışında beklediğiniz gibi, telefon, Android 10 ile birlikte geliyor ve Android 12 dahil olmak üzere iki büyük işletim sistemi güncellemesi almaya uygun.

Sonraki günlerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkmalı, ancak bir destek sayfasına sahip olmak telefonun lansman için hemen hemen hazır olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden tüm detaylara yakında sahip alabiliriz.

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