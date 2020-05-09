Galaxy A51 ile büyük satış başarısı elde etti

Yurt dışında 350 dolarlık fiyat etiketi bulunan Galaxy A51, 6.5 inç değerde AMOLED ekrana ve arka tarafta dörtlü kamera sistemine sahip. Sadece bu iki detay bile Galaxy A51’i dikkat çeken akıllı telefonlardan bir tanesi yapıyor. Ürünün ülkemizde 2500 TL civarı fiyatlarda satıldığını da belirtelim.

Canalys firması, 2020’nin ilk çeyreği itibarıyla dünya çapında en çok satılan 10 telefonu ve satış rakamlarını açıkladı. Tabii ki bu detayların çeşitli araştırmalara dayandırıldığını belirtelim.

Listenin ilk sırasında, 18 milyonluk satış adediyle Apple iPhone 11 yer alıyor. Onu, 8 milyonluk satış ile Redmi Note 8 takip ediyor. Baktığımızda, iPhone 11’in listedeki diğer cihazlara ciddi anlamda fark attığını söyleyebiliriz.

Listede dikkat çeken bir diğer detay ise, sadece 3 markanın varlığı: Apple, Samsung ve Xiaomi dışında bir üretici yer almıyor. Bu da ilginç bir detay gerçekten.

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