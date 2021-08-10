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Galaxy A52s 5G yakında geliyor

10.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında piyasaya çıkacak Galaxy A52s 5G'in özellikleri sızdırıldı. İddialara göre Galaxy A52s 5G, Full HD+ çözünürlük sunan ve 90Hz yenileme hızı üreten 6,5 inçlik S-AMOLED ekrana sahip olacak, cihazda Snapdragon 778G yongası kullanılacak. Telefon 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelebilir.

Galaxy A52s 5G yakında geliyor

Merakla beklenen A52s iddialara göre 32 megapiksel ön kameraya sahip. Arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihaz, 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pile sahip.

Sızıntıda bahsedilmese de Galaxy A52 5G gibi IP67 dereceli bir kasa ile gelebilir. Snapdragon 750 yerine yeni çipin eklenmesi dışında, A52s 5G’de büyük bir değişikliğin olmadığı görülüyor.

İŞTE GALAXY A52s 5G'NİN MUHTEMEL FİYATI

Galaxy A52s’in 6 GB RAM + 128 GB depolama varyantı muhtemelen 449 Euro olarak fiyatlandırılacak. Telefonun beyaz, yeşil, mor ve siyah gibi renklerde gelmesi muhtemel. Cihazın çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok. Muhtemelen, bu ay içinde resmileşecek.

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Özellikle A serisinin şirketin en çok satan serisi olduğunu söyleyelim. Bu serinin global pazarda orta ve üst segmentte cihaz arayanlar için fiyat performans olarak çok başarılı olduğunu da ekleyelim. Bakalım yeni cihaz nasıl bir satış performansı yakalayacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung 5G
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