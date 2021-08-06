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Galaxy A52s fiyatı ile rakiplerine meydan okuyor

06.08.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce A52 5G modelini satışa sunan Güney Koreli şirket şimdi de A52s ile yola devam kararı aldı.

Galaxy A52s fiyatı ile rakiplerine meydan okuyor

A52s geçtiğimiz gün ilk defa FCC’de ortaya çıktı. FCC’de ortaya çıkan bilgilere göre Samsung’un yeni orta segment modelinde Snapdragon 778G yonga seti yer alıyor. 6nm üretim teknolojisine dayanan bu yonga seti güç açısından rakiplerinin bir tık önünde yer alıyor.

Samsung’un yeni orta segment modelinin FCC’de ortaya çıkmasıyla birlikte belli olan en önemli kriter ise telefonun fiyatı.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN FİYATI

Kesin olmamakla birlikte Samsung’un A52s modelini 535 dolarlık bir fiyatla satışa sunacağı iddia ediliyor. Bu fiyat Avrupa ya da Amerika’da normal olarak kabul görse de ülkemiz şartlarında biraz yüksek kaçabilir.

Şunu dipnot olarak hatırlatalım. Halihazırda A52 modelinin satış fiyatı 4.000 TL civarlarında. Dolayısıyla bu telefonun ülkemizdeki fiyatı 5.000 TL ve üzeri olabilir.

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Bakıldığı zaman iki telefon arasında öyle avam özellik farkları bulunmuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde A52’nin hayli öne çıktığını söyleyebiliriz.

Elbette Samsung Türkiye’ye özel bir fiyat politikası uygulamaya kalkarsa o zaman işler değişebilir. Yine de bekleyip göreceğiz. Malum artık ucuz fiyatlara telefon almak pek de olası değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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