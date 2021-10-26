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Galaxy A53 için renk seçenekleri açığa çıktı

26.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy A53 için renk seçenekleri belli oldu. Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung yeni A serisi modelleri için geri sayıma geçmiş durumda. Peki yeni A serisi modeller beklentileri karşılayabilecek mi? Asıl sorulması gereken soru bu.

Galaxy A53 için renk seçenekleri açığa çıktı

Şimdiye kadar satışa sunulan A serisi cihazlar hayli başarılı oldu. Özellikle de A5X serisi modelleri hayli yoğun ilgi gördü. Fiyat / performans oranıyla A serisinin yıldızı konumunda yer alan A5X modelleri beklentileri fazlasıyla karşılayan bir kimyaya sahipti.

Peki bu serinin yeni cihazı nasıl bir tasarımla gelecek? Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre A53 genel olarak A52 ile aynı hatlara sahip olacak. Samsung telefonu biraz daha hafif ve ince bir hale getirmek için mesai harcıyormuş. Bunu yaparken de batarya kapasitesi ve diğer özelliklerden ödün verilmemeye çalışılıyormuş. Söylentiler bu yönde.

Bir de telefonun renk seçeneklerine ilişkin bazı iddialar mevcut. Sızdırılan son raporlara göre Galaxy A53 modeli ilk satışa çıktığında siyah, beyaz, mavi ve turuncu olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Muhtemelen ilerleyen dönemde bu renklere yenileri de eklenecektir. Fakat sonradan çıkan renkler genelde Türkiye’ye gelmiyor. Yani A53’ün ülkemizde çıkış renkleriyle satılmasını bekleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsun
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