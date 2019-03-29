Galaxy A60 özellikleri netlik kazandı

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün lider ismi konumunda yer alan Samsung, önümüzdeki günlerde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli şirket düzenleyeceği etkinlikte A serisinin yeni modellerini tanıtacak. Nitekim bu modellerden birisi de Galaxy A60.

Bir süredir A60 hakkında bazı söylentiler zaten mevcuttu. Fakat bu modelin geçtiğimiz gün TENAA’da ortaya çımasıyla birlikte, bu söylentiler de kesinlik kazanmış oldu.

TENAA’da yer alan bilgilere göre Galaxy A60 gücünü Samsung imzalı bir yonga setinden alacak. Bu yonga seti içerisinde 2.0/1.7GHz değerine sahip CPU çekirdeklerinin bulunduğu belirtiliyor. RAM tarafında 4GB ve 6GB’lık iki farklı opsiyonun olduğu belirtiliyor. Fakat bu henüz kesinlik kazanmış değil.

Dahili depolama alanında da 64GB ve 128GB’lık iki versiyon bulunuyor. Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Burada 16MP + 8MP + 5MP’lik bir kurulum söz konusu.

3410 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenen A60, 6.3 inçlik bir ekranla gelecek.