Galaxy A6s özellikleri netleşti

Bir süredir Galaxy A6s hakkındaki söylentilere tanıklık ediyoruz. Gerçi daha birkaç güne kadar A6s, Galaxy P30 olarak lanse ediliyordu. Dolayısıyla A6s’in ortaya çıkmasıyla P30 ismi de mazide kalmış oldu.

Genel olarak Galaxy A6s’in ekran altı parmak izi okuyucusuyla geleceği söyleniyordu. Samsung’un henüz bu teknolojiyi kullanmadığını düşünürsek, bu A6s için oldukça iddialı bir söylemdi. Nitekim Samsung’un orta segmnetteki yeni üyesinin TENAA’da ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm gerçek de gözler önüne serilmiş oldu.

TENAA’da yer alan bilgilere göre, A6s ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelmiyor. Keza aşağıdaki görüntüden de net bir şekilde fark edileceği üzere, parmak izi okuyucusu ekranın altında değil, telefonun arka kısmında yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Galaxy A6s sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Kullanıcı tercihine göre, 64GB ya da 128GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olan telefon 3300 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan besleniyor.

A6s’teki en önemli güncelleme kamera tarafında karşımıza çıkıyor. A6+’ta kullanılan 12MP + 2MP’lik ana kamera modülü yerine 16MP + 5MP’lik kamera modülü gelmiş. Bu da telefonun çok daha kaliteli fotoğraflar çekebildiği anlamına geliyor.

Ön tarafında 5MP’lik selfie kamerası yer alan A6s, kutudan ilk çıktığında ise Android 8.1 Oreo ile çalışacak.

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