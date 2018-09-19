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Galaxy A7 (2018) özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

Samsung’un yakında tanıtacağı dört kameraya sahip Galaxy A7 (2018) modeli bugün sızdı. Uygun fiyatlı bu telefonun arkasında tam üç adet kamera yer alıyor. İşte Galaxy A7 (2018) hakkında bilinen her şey!

Galaxy A7 (2018) özellikleri nasıl olacak?

Samsung, önümüzdeki günlerde Galaxy A ailesine yeni bir üyeyi dahil edecek. Dört kameralı olarak geçen 2018 model Galaxy A7 modelinin merak edilen tasarımı bugün ortaya çıktı. Telefonun arkasında üç kamera önünde ise bir adet kamera bulunacak. Arka kameranın kurulumu ise Huawei P20 Pro ve iPhone X‘da olduğu gibi diklemesine olacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alması beklenen Galaxy A7 2018, Samsung’un amiral gemisi modellerinde kullandığı Infinty Display ekran tasarımına sahip olaca. Komple ekran ile gelecek olan telefon, üst segmenti zorlayacak gibi görünüyor.

Telefonun kamerasının henüz kaç megapiksel olacağı bilinmiyor. Ancak tahminler bu kameralardan birinin monokrom çekim yapacağı yönünde. Dual LED flaşı sayesinde doğal tonlamayı yaklayacak olan Galaxy A7 2018’in önümüzdeki ay Çin pazarına özel olarak satışa sunulması bekleniyor.

Çin pazarına hitap edeceği için uygun fiyatlı olamsı beklenen bu telefonun önümüzdeki aylarda Avrupa pazarına da gelme ihtimali bulunuyor. Bakalım Samsung, ülkemizde ilerleyen dönemlerde uygun fiyatlı telefonlarını satışa sunacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy A7

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