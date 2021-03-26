Galaxy A70s'e video arka plan özelliği geliyor

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy A70s Android 11 güncellemesi uzun bir süredir hazır hale getiriliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bazı özellikler ilk defa kullanılabilecek. Güney Koreli teknoloji devi kısa bir süre içerisinde güncellemeyi tüm cihazlara yaymayı düşünüyor.

GALAXY A70S ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ

Galaxy A70’lere Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini getirecek olan firma, aynı zamanda üst düzey güvenlik sağlayacak. Mart 2021 güvenlik yamasının bu konuda önemli bir görev üstleneceği tahmin ediliyor. A707FDDU3CUC6 donanım yazılımı sürümüne sahip olan bu güncelleme ilginç özellikler sunacak.

Birçok kullanıcı tarafından sevilen Galaxy A70s cihazı Android 11 ile birlikte gelen bütün özelliklere sahip olacak. Bunlardan ilki dinamik kilit ekranı ve daha fazla özelleştirme seçeneği olarak karşımıza çıkacak.

Samsung şirketinin en fazla güncelleme yayınlayan akıllı telefon markaları içerisinde yer aldığı biliniyor. Her yeni güncellemede birbirinden farklı özellikler geliyor. Bu özellikler içerisinde video arka planı büyük dikkat çekiyor. Arama ekranı için video arka planı olması kullanıcıların konuşurken arka plan oluşturmasını sağlayacak.