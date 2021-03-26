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Galaxy A70s'e video arka plan özelliği geliyor

26.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy A70s, Android 11 güncellemesi yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki bu yeni güncelleme neler getiriyor? İşte merak edilen detaylar.

Galaxy A70s'e video arka plan özelliği geliyor

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy A70s Android 11 güncellemesi uzun bir süredir hazır hale getiriliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bazı özellikler ilk defa kullanılabilecek. Güney Koreli teknoloji devi kısa bir süre içerisinde güncellemeyi tüm cihazlara yaymayı düşünüyor.

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Galaxy A70’lere Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini getirecek olan firma, aynı zamanda üst düzey güvenlik sağlayacak. Mart 2021 güvenlik yamasının bu konuda önemli bir görev üstleneceği tahmin ediliyor. A707FDDU3CUC6 donanım yazılımı sürümüne sahip olan bu güncelleme ilginç özellikler sunacak.

Birçok kullanıcı tarafından sevilen Galaxy A70s cihazı Android 11 ile birlikte gelen bütün özelliklere sahip olacak. Bunlardan ilki dinamik kilit ekranı ve daha fazla özelleştirme seçeneği olarak karşımıza çıkacak.

Samsung şirketinin en fazla güncelleme yayınlayan akıllı telefon markaları içerisinde yer aldığı biliniyor. Her yeni güncellemede birbirinden farklı özellikler geliyor. Bu özellikler içerisinde video arka planı büyük dikkat çekiyor. Arama ekranı için video arka planı olması kullanıcıların konuşurken arka plan oluşturmasını sağlayacak.

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Tüm bunlara ek olarak GPS konum verilerini paylaşma ve görüntülerden kaldırma gibi özellikler yer alacak. Ayrıca Google Home uyumlu akıllı cihaz kontrolleri yine öne çıkan başlıklar içerisinde. Peki sizin yeni güncelleme ile ilgili beklentileriniz neler?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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