Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan telefon kamerası ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açı f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyaframlı derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 diyaframlı macro lensli arka kamera ile gelen telefon bugün nihayet satışa sunuldu.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan bu model yaklaşık olarak 410 dolar fiyat etiketine sahip. Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 10’un 500 dolardan satışa sunulduğunu düşünürsek bu fiyatın orta segment için oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.

Çinli telefon üreticilerinin agresif fiyat politikasından dolayı diğer firmaların oturup düşünmeleri gerekiyor. Özellikle Apple cephesi hala burnundan kıl aldırmaz fiyatları ile karşımıza çıkıyor. Samsung cephesi de keza öyle. Umarız Çinlilerin uygun fiyat politikaları devlere kök söktürür ve telefona 1.000 dolar gibi deli saçması fiyatlar ödemek zorunda kalmayız.

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