HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy A71 ile karşımıza çıkmıştı. 6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefonun fiyatı maalesef ki hayal kırıklığı yarattı.

Galaxy A71 fiyatı ile cep yakıyor

Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan telefon kamerası ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açı f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyaframlı derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 diyaframlı macro lensli arka kamera ile gelen telefon bugün nihayet satışa sunuldu.
İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan bu model yaklaşık olarak 410 dolar fiyat etiketine sahip. Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 10’un 500 dolardan satışa sunulduğunu düşünürsek bu fiyatın orta segment için oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.
Çinli telefon üreticilerinin agresif fiyat politikasından dolayı diğer firmaların oturup düşünmeleri gerekiyor. Özellikle Apple cephesi hala burnundan kıl aldırmaz fiyatları ile karşımıza çıkıyor. Samsung cephesi de keza öyle. Umarız Çinlilerin uygun fiyat politikaları devlere kök söktürür ve telefona 1.000 dolar gibi deli saçması fiyatlar ödemek zorunda kalmayız.

Uzay turistleri 2021’de uzaya çıkıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Android 11 bizlere neler sunacakAndroid 11 bizlere neler sunacak
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy A71 Galaxy A71

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Birbirinden güzel oyunlarda yüzde 70’e varan indirimler yapıldı

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Sony, şimdi de orta segmentte şansını deneyecek

Android 11 bizlere neler sunacak

Android 11 bizlere neler sunacak

iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

iOS 13.4 Beta 2 ile ne gibi yenilikler geliyor?

Bu telefon sudan ucuz

Bu telefon sudan ucuz

Samsung Galaxy S20 'kızardı'

Samsung Galaxy S20 'kızardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.