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Galaxy A72 5’li ana kamera ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Samsung’un 5 kameralı ilk akıllı telefonu ortaya çıktı. İşte Galaxy A72 ile ilgili tüm detaylar.

Galaxy A72 5’li ana kamera ile gelecek

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung şimdiye kadar akıllı telefonlarında maksimum 4 ana kameraya yer verdi. Fakat önümüzdeki dönemde bu değişecek gibi görünüyor. Çünkü Güney Koreli üretici yakında satışa sunmayı planladığı modelinde 4 yerine 5 ana kameraya yer verecek.

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Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre A72 modelinde 64 MP’lik bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 12MP’lik ultra geniş açı kamerası eşlik edecek. 8 MP’lik telefoto kameranın yer alacağı modülde 5MP’lik makro ve 5MP’lik de derinlik kamerası bulunacak.

Yani Samsung’un A72 modelinin arka yüzünde tam 5 kameradan oluşan bir modül yer alacak. Elbette bu durum telefonun fiyatına da fazlasıyla yansıyacaktır. Halihazırda A71’in Türkiye’deki fiyatı 4000 TL civarlarında. Muhtemelen A72’de 5000 TL’ye yakın bir etikete sahip olacaktır.

Elbette Samsung’un A72 ile attığı bu ilk adımı genişleteceğini düşünebiliriz. Yani 5’li ana kamera ilk etapta A72 modelinde yer alacaktır. Sonrasında ise diğer A serisi modellerinde de 5’li ana kamera kurulumu görebiliriz. Belki ilerleyen dönemlerde M serisi cihazlarda da 5’li kamera modülü ile karşılaşmamız mümkün olabilir.

Elbette bunların şimdiden söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Samsung yeni nesil A serisi cihazlarını önümüzdeki aylarda tanıtacak.

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