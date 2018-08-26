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Galaxy A8 Star kendisini gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2018 07:14 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy A8 Star isimli yeni bir orta seviye telefonu çıkarmaya hazırlanıyor.

Galaxy A8 Star kendisini gösterdi!

Dev teknoloji firması Samsung, Galaxy A8 Star isimli yeni bir orta seviye telefonu çıkarmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Galaxy S8 ailesinde gördüğümüz Infinity Display teknolojisi, yeni A8 Star'a geliyor. Amiral gemisinde gördüğümüz bu ekran tasarımı anlayışı, artık yavaş yavaş orta seviyeli telefonlarda da ortaya çıkmaya başladı.

Sadece Hindistan’da satışa çıkan Galaxy A8 Star, dikey çift arka kamera tasarımı da mevcut. 24 MP ve 16 MP çift sensörden oluşan arka kamera, orta seviyeli cihazlar için bulunmaz bir nimet niteliğinde kesinlikle.

Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmış değil. Ürünün genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak;

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6.28 inç FHD + (1080 × 2220 piksel) AMOLED ekran
Adreno 512 GPU ile güçlendirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm yonga
6GB LPDDR4x RAM, 64GB dahili depolama

LED Flaş ile 16MP birincil arka kamera (f/1.7 diyafram), 24MP ikincil arka kamera
(f/2.0 diyafram),
24MP ön kamera,
Parmak izi sensörü, yüz tanıma
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GLONASS, NFC'li GPS

Adaptif hızlı şarjlı 3700mAh batarya
Android 8.0 (Oreo)
Çift sim
Boyutlar: 162.4 × 77.0 × 7.55 mm; Ağırlık:188 gram

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy A8 Star

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