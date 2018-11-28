Galaxy A8s teknik özellikleri ile karşımıza çıktı

Samsung, Galaxy A ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 4 arka kameralı Galaxy A9 ile karşımıza çıkan Samsung, şimdi de Galaxy A8s modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Orta ile üst segment arasında konumlandırabileceğimi Galaxy A8s, amiral gemilerini aratmayacak özelliklere sahip olacak.

Galaxy A8s modelinde Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga seti yer alacak. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon, 512 GB microSD kart desteğine de sahip olacak. 3.400 mAh‘lık batarya ile beslenecek olan Galaxy A8s, kutusundan en güncel Android sürümü olan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

6.39 inç büyüklüğünde Infinity-O ekran ile gelecek olan Galaxy A8s, üçlü kamera kurulumu ile dikkat çekecek. Telefonun arka bölümünde 24 Megapiksel + 10 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonun ön bölümünde ise 24 Megapiksellik bir kamera bulunacak.

Özellikleri ile amiral gemisi modellere bile taş çıkartacak olan Galaxy A8s modelinin ne zaman tanıtılacağı ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Nokia ve Oppo sonunda anlaşmaya vardı

