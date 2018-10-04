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Galaxy A9 teknik özellikleri ile şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Alman blog sitesi AllAboutSamsung, Galaxy A9’un teknik özelliklerini, cihazın tasarımını gösteren bir görsel ile birlikte çevrimiçi olarak sızdırdı. İşte detaylar!

Galaxy A9 teknik özellikleri ile şaşırttı!

Teknoloji devi Samsung, düzenleyeceği etkinlik ile beraber Galaxy A9 model telefonunu tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ancak tanıtım öncesi Alman blog sitesi AllAboutSamsung, Galaxy A9’un teknik özelliklerini, cihazın tasarımını gösteren bir görsel ile birlikte çevrimiçi olarak sızdırdı.

Gelen bilgilere göre Galaxy A9, 6.28 inç Full HD+ (1080x2280 piksel) sAMOLED ekrana sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 6GB RAM, 128GB dahili depolama kapasitesi ile beraber gelecek. Fakat sızıntıya göre cihazın öne çıkan özelliği direkt olarak arka kamera kurulumu olacak.
Galaxy A9 teknik özellikleri ile şaşırttı!

Samsung’un ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu olancak olan A9, f/1.7 diyaframlı 24MP RGB sensör, f/2.2 diyaframlı 5MP derinlik sensörü, f/2.4 diyaframlı 8MP geniş açı kamera ve yine f/2.4 diyaframlı 10MP telefoto kameradan oluşacak.

Ek olarak cihaz, f/1.7 diyaframlı bir ön kameraya sahip. Quick Charge 2.0 destekli bir 3.720 mAh batarya da A9 ile beraber geliyor. Sızıntılara göre Samsung, parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına konumlandırmış durumda. Fiyat ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgiler ise şu an için net değil.

Telefon hakkında bilgiler gelmeye devam ettikçe sizlere buradan aktaracağız.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A9 Samsung

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