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Galaxy A9 Türkiye fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Dört adet arka kamerası ile dikkat çeken Galaxy A9 Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak. Peki, Galaxy A9 Türkiye fiyatı ne kadar ve Android tutkunlarına neler sunuyor? İşte Galaxy A9 hakkında her şey!

Galaxy A9 Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, geçtiğimiz haftalarda kamera konusunda yeni bir devri başlatmıştı. Galaxy A9 modeli ile 2 değil 3 değil tam 4 adet arka kameraya yer veren Güney Koreli teknoloji üreticisi, donanımsal açıdan tercihini orta segmentten yana kullanmıştı. Orta segmente 4 arka kameralı model ile giriş yapan Samsung, pazarı iyice kızıştırmıştı.

6.3 inç büyüklüğünde 1080 x 2220 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen Galaxy A9, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Adreno 512 bulunuyor.

Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkan telefonda 3.800 mAh büyüklüğünde batarya da yer alıyor. Dört arka kameralı Galaxy A9‘un Türkiye fiyatı ise bugün belli oldu. Samsung, bu telefon için tüketicilerden 4.299 TL fiyat talep ediyor. Fiyatına göre farklı bir deneyim sunan Galaxy A9 için keşke üst segment olsaymış demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Bakalım Samsung segmentine göre oldukça pahalı olan Galaxy A9 ile Türkiye’de başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A9 Samsung

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