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Galaxy Book2 sonunda tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 09:59 | Son Güncelleme

Samsung’un, Microsoft Surface Pro’ya rakip olarak tasarladığı Galaxy Book2 nihayet tanıtıldı. İşte Samsung’un yeni nesil tableti hakkındaki son detaylar.

Galaxy Book2 sonunda tanıtıldı

Bilindiği üzere Apple yeni iPad ve Mac modellerini 30 Ekim’de düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacak. Bu tanıtım öncesinde Samsung sürpriz bir hamleyle yeni nesil tablet modeli Galaxy Book2’yi tanıttı.

Aslına bakılırsa Galaxy Book 2, tabletten ziyade bir mini PC konumunda. Bu açıdan Samsung’un yeni tabletini, Surface Pro ya da iPad Pro ile kıyaslamak daha doğru olacaktır.

Galaxy Book 2, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 850 yonga setinden alıyor. Bu açıdan bakılınca, Galaxy Book2’nin Surface Pro’ya rakip olması biraz zor diyebiliriz. Zira Surface Pro 6, Intel’in 8. nesil i5 ve i7 işlemcilerini kullanıyordu. Elbette cihazın fiyatı da bu bağlamda hayli yüksekti.

Samsung’un yeni nesil tabletine dönecek olursak, RAM tarafında 4GB’lık bir belleğin ayrıldığını görüyoruz. Dahili depolama tarafında ise 128GB’lık alan yeterli görülmüş.

2160 x 1440 çözünürlüğünde, 3:2 en boy oranına sahip 12 inçlik SuperAMOLED ekranla elen Galaxy Book2 Dolby Atmos destekli hoparlörlere sahip.

Cihazın arka tarafındaki 8MP’lik kameraya 5MP’lik ön kamera eşlik ediyor. 2 Kasım’da satışa sunulacak olan tabletin fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenmiş. Microsoft ve Samsung’un online mağazalarından ön siparişe sunulan Galaxy Book 2 şimdilik bölgesel bazda satılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Book2 Samsung teknoloji

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