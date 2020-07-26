Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Bilindiği üzere Samsung 5 Ağustos’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy Note 20 modellerinin yanı sıra yeni bir tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık da tanıtılacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında tanıtılacak olan kablosuz kulaklığın Galaxy Buds Live olduğunu öğrendik. Hatta kulaklığın tasarımı ve özellikleri hakkında da pek çok detay ortaya çıktı.

Samsung şimdiye kadar satışa sunduğu Galaxy Buds kulaklıklarında aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermemişti. Bu durumun temel nedeni ise kulaklıkların çok küçük yapıda olmasıydı.

Son dönemde satışa sunulan pek çok kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunuyor olması Samsung’u da harekete geçirdi. Güney Koreli şirket Buds serisine aktif gürültü engelleme özelliğini adapte edebilmek için boyutları biraz büyütme kararı aldı.

Buds Live genel itibariyle selefi modellere göre biraz daha büyük boyutlara sahip. Dışarıdan bakıldığında kuru fasülyeyi andıran bu kulaklıklar aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak.