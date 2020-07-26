HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live için ANC özelliği artık kesinleşti. İşte detaylar...

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Bilindiği üzere Samsung 5 Ağustos’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy Note 20 modellerinin yanı sıra yeni bir tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık da tanıtılacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında tanıtılacak olan kablosuz kulaklığın Galaxy Buds Live olduğunu öğrendik. Hatta kulaklığın tasarımı ve özellikleri hakkında da pek çok detay ortaya çıktı.

Samsung şimdiye kadar satışa sunduğu Galaxy Buds kulaklıklarında aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermemişti. Bu durumun temel nedeni ise kulaklıkların çok küçük yapıda olmasıydı.

Son dönemde satışa sunulan pek çok kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunuyor olması Samsung’u da harekete geçirdi. Güney Koreli şirket Buds serisine aktif gürültü engelleme özelliğini adapte edebilmek için boyutları biraz büyütme kararı aldı.

Buds Live genel itibariyle selefi modellere göre biraz daha büyük boyutlara sahip. Dışarıdan bakıldığında kuru fasülyeyi andıran bu kulaklıklar aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak.

Zira bu durum kulaklık için hazırlanana uygulamaya ait görsellerin sızdırılmasıyla kesinlik kazanmış oldu.

Dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Samsung yeni kablosuz kulaklıklarının resmi tanıtımını 5 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlik ile gerçekleştirecek. Muhtemelen bu etkinlikte kulaklıkların fiyatı da ortaya çıkacaktır. Merakla bekliyoruz.

Realme C15 satışa çıkıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
LG V60 ThinQ, DxOMark ekibine konuk olduLG V60 ThinQ, DxOMark ekibine konuk oldu
Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.