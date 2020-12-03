Galaxy Buds Pro tasarımı sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı

Samsung Galaxy Buds Pro adı geçtiğimiz haftalarda karşımıza çıktı. Son olarak Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığını üreten Samsung, yüksek ihtimalle Galaxy S21 ile birlikte Galaxy Buds Pro'yu da tanıtacak. Fakat tanıtım gerçekleşmeden, Samsung Galaxy Buds Pro'nun tasarımı bir sızıntı kaynağı sayesinde interneti düştü.

İŞTE SIZDIRILAN GALAXY BUDS PRO TASARIMI

Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığı için sızıntıyı Evan Blass gerçekleştirdi. Blass'ın paylaştığı fotoğraflara göre Galaxy Buds Pro tasarımı Galaxy Buds+'a oldukça benzeyecek. Kablosuz kulaklığın kutusu da bu benzerlikten nasibini alacak ve Galaxy Buds Pro'nun kutusu da Buds Live'ın kutusuyla benzer olacak. Ancak teknik özellikler kısmında aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

GALAXY BUDS PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Galaxy Buds Pro özellikleri için bazı tahminler var. Buna göre kablosuz kulaklık, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği ve Bluetooth 5.0 teknolojisi ile gelecek. Söylentiler, kulaklıkların her birinin 58 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini, kulaklıkların kutusunun ise 500 mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Galaxy Buds Pro fiyatı için de söylentiler mevcut. Buna göre kulaklığın 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor. Bakalım Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra ile Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığı ile karşılaşacak mıyız?

