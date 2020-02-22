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Galaxy Buds+ renklendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Galaxy Buds+, daha önce duyurulan ve çok ilgi gören Huawei’in kırmızı renkli kablosuz kulağına benzer rengiyle ortaya çıktı.

Galaxy Buds+ renklendi

Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlemiş olduğu etkinlikte Galaxy S20 ailesi ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıtmıştı. Hem Android hem de iOS ile uyumlu olan bu kulaklığın, siyah, gök mavisi ve beyaz renk seçenekleri yer alıyordu. İlginç bir şekilde etkinlikte farklı renk varyasyonlarını tanıtmayan Samsung, daha telefon ve kulaklık satışa sunulmadan yeni renklerini duyurdu.

Bu taktiği Apple çok güzel bir şekilde iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde uygulamıştı. Samsung, iPhone 7 ve 8’in kırmızı renk seçeneğini duyurarak yine telefon sattıran Apple’a özenmişe benziyor. Ancak böyle kötü bir satış stratejisi sergilenmez. Önce cihazlar satışa sunulur 2-3 ay sonra yeni renkler duyurulur. Samsung daha cihaz satışa sunulmadan yeni renkleri duyuruyor.
Galaxy S20’nin kırmızı renk seçeneğinin sızmasının ardından bugün de kablosuz kulaklık Galaxy Buds+ modelinin kırmızı rengi sızdı. Belli başlı ülkelerde satışa sunulacak olan bu renk seçeneği oldukça dikkat çekici görünüyor.

2 yönlü woofer + tweeter sürücülerini barındıran kulaklık AKG imzasını taşıyor. 85 mAh kapasiteli bataryası ile 11 saat kesintisiz müzik deneyimi sunan kulaklığın şarj kutu ise 270 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Avrupa ülkelerinde 170 euro’dan satılan kulaklık ülkemizde 899 TL’ye alınabiliyor. Eğer Galaxy S20 Plus veya S20 Ultra modelini ön sipariş ile satın alırsanız bu kulaklığa ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Buds+ Samsung

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