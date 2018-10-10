Galaxy F çıkış tarihi belli oldu

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonuna ilişkin ilk detaylar 2015’te ortaya çıkmıştı. Güney Koreli teknoloji devi tarafından patentlenen bazı teknolojiler ve katlanabilir ekranlı akıllı telefonun prototip çizimleri, teknoloji gündemindeki ilgi çeken başlıklardan biri haline gelmişti.
Sonralarda Samsung da katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını doğrulamış fakat bu teknoloji için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Nitekim aradan geçen 3 seneyi aşkın zaman diliminde Galaxy F için uygun şartlar sağlanmış gibi görünüyor. Zira sızdırılan son raporlara göre, GalaxyF 2018 bitmeden tanıtılabilir.
Samsung’un mobil kanadından sorumlu olan DJ Koh, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Galaxy F’in Kasım ayında tanıtılabileceğini söylemişti. Fakat son tabloya bakıldığında katlanabilir ekranlı telefonun Kasım ayında gerçekleşecek olan Samsung Geliştirici Konferansı’na yetişmesi pek de mümkün görünmüyor.
Bu bağlamda Samsung’un GalaxyF için özel bir etkinlik düzenleyeceği düşünülüyor. Genel kanı ise telefonun 2018 bitmeden tanıtılacağı yönünde. Cihazın satışının ise 2019’un Ocak ayında başlaması bekleniyor.
Öte yandan son sızıntılara göre, Samsung’un ilk katlanabilir ekranlı telefonu katlandığında 4.6 inç, açıldığında ise 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Yani basit bir şekilde Galaxy F’in hem telefon, hem de tablet olarak kullanılabileceğini söylemek mümkün.
,Son olarak telefonun tanıtımının 2019’da gerçekleşecek olan CES ya da MWC’ye kadar sarkabileceğini de belirtelim.
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