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Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:48 | Son Güncelleme

Samsung’un çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

2015 yılından bu yana Samsung’un katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Şimdiye kadar bu konu hakkında somut bir prototiple karşılaşmış değiliz. Fakat sızdırılan patent görselleri, raporlar böyle bir projenin varlığını doğrular nitelikteydi. Nitekim Samsung yetkilileri de katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

Genel beklenti Galaxy F ismiyle tanıtılacak olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonun bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağı yönünde. Tanıtılmasa bile telefona dair bazı ayrıntıların 7 Kasım’da gerçekleşecek olan Samsung Geliştirici Konferansı’nda ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu hakkında ortaya çıkan son detaylara göre, Galaxy F’ın farklı bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. Samsung bu ekran teknolojisini Infinity V Display olarak isimlendirmiş. Muhtemelen buradaki V harfi, katlanabilir ekranı ifade etmek için kullanılmış.

Elbette şu noktayı da atlamamak gerekiyor. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışan tek üretici Samsung değil. LG ve Huawei’nin de bu hususta ciddi çalışmaları mevcut. Yine de katlanabilir ekranlı akıllı telefonların oldukça yüksek maliyetlere sahip oldukları ve bu telefonların 2000 dolar eşiğinde bir etiketle satışa sunulacakları, teknoloji tutkunlarını biraz ürkütüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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