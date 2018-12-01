Galaxy F nasıl kullanılacak?

Samsung bu ayın başında katlanabilir akıllı telefonunun nasıl görüneceğini sergilediği prototip ile gözler önüne sermişti. Güney Koreli teknoloji üreticisi bugün ise katlanabilir telefonun nasıl çalışabileceğine dair oldukça güçlü ipuçları veren bir patent aldı. Peki, bu patente göre katlanabilir telefon teoride nasıl çalışacak?

Letsgodigital ’in (https://en.letsgodigital.org/) haberine göre Patentte tarif edilen akıllı telefonda, bir tane büyük bükülebilir ekran yerine yan yana yerleştirilmiş iki uçtan uca ekran kullanılıyor. Samsung‘un katlanabilir akıllı telefonlar ile geliştirdiği One UI arayüzü sayesinde, bu iki ekran birleştiğinde ortaya bir bütün ekranın çıkması sağlanacak.

Ayrıca patentte tarif edilen cihaz, katlandığında arka bölümünde otomatik olarak aktif olan ayrı bir ekran içeriyor. Peki, katlanabilir telefonda kamera modülleri nerede olacak? Samsung yine ön ve arka kamera modülünü kasaya normal bir şekilde yerleştirecek. Bu modelde çift arka ve tek ön kamera bulunması bekleniyor.