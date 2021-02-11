Galaxy F62 tanıtılmadan ortaya çıktı: Samsung Galaxy A52'nin çıkış tarihi sızdırıldı!

Samsung Galaxy A52 aslında adını ilk kez duyduğumuz bir Samsung modeli değil. Zira 2021 yılının henüz başlarında Android işletim sistemine sahip Samsung Galaxy serisi telefon için bir sızıntı yapıldı. Yapılan bu sızıntıda Galaxy A52'nin bazı özellikleriyle birlikte kendisine ait olduğu söylenen fotoğrafları yayınlandı. Ancak akıllarda tek bir soru vardı. O da ''Samsung Galaxy A52 ne zaman tanıtılacak?'' sorusuydu. Yeni bir sızıntı, kesin olmasa da bu soruya yanıt verdi.
Galaxy A52 yapılan sızıntıya göre, mart ayının son haftasında piyasaya sürülecek. Yani bu sızıntıyı baz alırsak, orta seviye akıllı telefon ile tanışmak için bir aydan fazla bir süremiz var. Fakat telefonun resmi tanıtımı biraz daha erken bir tarihte gerçekleşebilir. Şimdi gelelim Galaxy A52'nin fiyatına ve özelliklerine.
Akıllı telefon için gerçekleştirilen sızıntıda, Galaxy A52'nin özellikleri ve Galaxy A52'nin fiyatı da dahil olmak üzere telefonla ilgili birçok bilgi yer alıyor. Samsung Galaxy A52'nin tam olarak nerede satışa sunulacağı bilinmese de telefonun 400 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
- colors: blue, lavender, black, white— CEO of Chun Corp (Alvin is my husband) (@chunvn8888) February 10, 2021
- sales day in the last week of March in VN
A52 5G
- Snapdragon 750G
- sell exclusively
- MSRP will be around 11m Dong ($473)
Samsung Galaxy A52'nin özellikleri arasında sızıntıdaki iddialara göre, Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı bulunacak. Ayrıca telefon, 6.5 inçlik sAMOLED bir ekrana, dörtlü kamera kurulumuna (64MP + 12MP + 5MP + 5MP) ve 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip olacak. Güç tarafında ise 4.500 mAh'lik 25W hızlı şarj desteği sunan bir bataryanın adı geçmekte. Son olarak sızıntılar, telefonun 5G versiyonunun da olacağını söylüyor. Ancak dediğimiz gibi tüm bunlar Samsung tarafından doğrulanmadığı sürece bir iddianın ötesine geçemiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum