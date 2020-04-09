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Galaxy Fold 2 fiyatı beklenenden ucuz olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

Bildiğiniz üzere katlanabilir ekranlı akıllı telefon piyasası şu anda oldukça hareketli ve Samsung Galaxy Fold 2 ucuz fiyatı ile gündemde.

Galaxy Fold 2 fiyatı beklenenden ucuz olabilir

Her ne kadar Huawei tek başına atakta bulunuyor gibi görünse bile rakipleri büyük bir yarışı devam ettiriyor. Özellikle de Galaxy Fold 2 bu konuda en çok ön plana çıkan cihazlar içerisinde yer alıyor. Ancak şu anda herkes 30 bin liralık Huawei şokunu atlatmaya çalışıyorken yeniden cihaz fiyatlarını tartışmaya başladı.

Günümüz akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan Galaxy Fold 2 fiyat olarak da çok merak ediliyordu bazıları en az 25 bin TL ile ülkeye giriş yapacağını söylüyordu. Şimdilik bu iddiaları bir kenara bırakabiliriz.

Hatırlayacağınız üzere Galaxy Fold, katlanabilir akıllı telefon modellerinin ilk örneklerindendi ve 1.980 dolarlık başlangıç fiyatı bulunuyordu. Şirketin bu kadar pahalı bir akıllı telefon satması kullanıcıları pek memnun etmedi. Katlanabilir akıllı telefonlar yüksek fiyatlara sahip olduğu için ne yazık ki büyük bir müşteri potansiyeli yakalayamıyor. Bunun farkında olan Samsung kolları sıvadı.

GALAXY FOLD 2'NİN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Bu yeni modelin ana ekranında 7.3 inçten 7.7 inç boyutuna çıkma özelliği bulunacak. Ayrıca yapılan tahminler 256 GB depolama alanının olacağı yönünde. Henüz net bir fiyatlandırma bulunmasa bile yine de ilk katlanabilir akıllı telefon modelinden daha ucuz satılacağı söyleniyor. Sizce bu söylentilerin doğru olma ihtimali var mı?

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