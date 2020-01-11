Galaxy Fold 2 hakkında bazı sızıntılar gerçekleşti

Samsung katlanabilir ekranlı modelini 2000 dolardan satışa sundu. Nitekim geçtiğimiz yıl 400.000 civarında Galaxy F modeli satıldı.

Bu yeni teknolojinin daha fazla kullanıcıya ulaşması gerektiğini düşünen Güney Koreli şirket Galaxy Fold 2’de maliyet ve satış fiyatını önemli ölçüde düşüreceğini duyurmuştu. Nitekim bu kapsamda yeni Fold modelinde köklü değişikliklere gidildi.

Aynı yeni nesil Moto Razr modeli gibi boyuna katlanan bir yapı tercih edilen Galaxy Fold 2 teknik donanım açısından da amiral gemisi modellerinin gerisinde yer alacak.

Yeni ortaya çıkan detaylara göre Samsung’un yeni nesil katlanabilir ekranlı modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Yani 2020’de çıkan amiral gemisi modelleri Snapdragon 865 kullanırken, Fold 2’de 2019’un başlarında çıkan Snapdragon 855 tercih edilecek.

Ayrıca telefonun ön kamerasının da 10 MP çözünürlükte olacağı dile getiriliyor. Yine de tüm bu detayların henüz netlik kazanmadığını ve Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

Bu arada telefon için ön görülen satış fiyatı da 1000 dolar civarında. Bekleyip göreceğiz.

Anker Soundcore Infini Mini ile kaliteli sinema ve müzik deneyimleri

