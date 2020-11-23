Galaxy Fold 3, ekran altı kamera özelliğiyle gelecek

Hali hazırda akıllı telefon satışlarında zirvedeki isim olan Samsung yeni modelleri için geri sayıma geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıl çıkan katlanabilir ekranlı modelleriyle farklı tasarımlara ilgi duyan müşterilerini de memnun eden Samsung şimdi yeni bir teknoloji peşinde.

Bilindiği üzere ekran altı kamera teknolojisi uzun süredir gündemde olan bir konu. Fakat şimdilik bu teknolojiyi kullanan üretici sayısı sıfır. Acaba bu alanda ilk kim olacak diye düşünürken, sızdırılan raporlar Samsung’u işaret etti.

Güney Koreli üretici şu aralar yeni katlanabilir ekranlı modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Eğer büyük bir aksilik çıkmazda Z Fold 3 modelinin de yeni S serisi cihazlarıyla eş zamanlı olarak tanıtılması bekleniyor.

Samsung yeni S modellerini önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtacak. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde. Muhtemelen aynı etkinlikte katlanabilir ekrana sahip Fold 3 modeli de tanıtılacak.

Samsung’un yeni nesil Fold cihazının tek premium özelliği katlanabilir ekrana sahip olması değil. Bunun yanında cihazın ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacağı da iddia ediliyor.