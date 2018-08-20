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Galaxy J3 (2017) için Android 8.0 Oreo

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

Galaxy J3 (2017) için Android 8.0 Oreo güncellemesi ile gelen yenilikler haberimizde yer alıyor.

Galaxy J3 (2017) için Android 8.0 Oreo

Samsung, Android 9.0 Pie sürümünün yayınlanmasının ardından Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımı için elini çabuk tutmaya başladı. Güncelleme geçmişi pek parlak olmayan Samsung, bugün söz verdiği gibi Galaxy J3 (2017) için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınladı.

OTA üzerinden sunulan Android 8.0 Oreo güncellemesi ile bir çok yenilik sisteme ekleniyor. Güncellemenin her zaman olduğu gibi kademe kademe dağıtıldığını belirtelim. J330FXXU3BGH1 kod numaralı sürüm Haziran ayı güvenlik güncellemelerini de barındırıyor.

Ağustos ayına gelmişken güncelleme ile Haziran ayının güvenlik yamalarının eklenmesi biraz tuhaf olmuş diyebiliriz. Muhtemelen Samsung, ilerleyen günlerde Temmuz ayı güvenlik yamalarını sisteme ekleyecektir.

Galaxy J3 (2017) için Android 8.0 Oreo ile gelen yenilikler

Ana ekrana 3D Touch benzeri kısayol özelliği geldi.
Samsung Experience 9.0 arayüzü sisteme eklendi.
Samsung Pass ile uygulamalara şifre konulabiliyor.
Güvenli klasör tuş kilidi yapılana kadar açık kalabiliyor.
Otomatik doldurma özelliği eklendi.
Bildirim merkezi baştan aşağıya eklendi.
Resim içinde resim yani PiP modu eklendi.
Klavye güncellendi.
Bluetooth bağlantısı artık 32 Bit yüksek çözünürlüklü sesleri destekleniyor.
Klavyeden GIF arama özelliği eklendi.

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Galaxy J3 Samsung

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