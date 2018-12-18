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Galaxy J4 Core satmaya hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

A101 Galaxy J4 Core satmak için kolları sıvadı. Uygun fiyata Samsung Galaxy J4 Core’u satacak olan mağaza , yakın zamanda telefon almayı düşünenleri sevindirecek. İşte satılacak olan Galaxy J4 Core’un fiyatı!

Galaxy J4 Core satmaya hazırlanıyor

Teknolojik ürünleri özellikle de telefonları uygun fiyata satarak gündeme gelen A101, şimdi de Galaxy J4 Core modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. J410F kod adlı bu telefon 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren mağazalarındaki yerini alacak. Peki, Samsung Galaxy J4 Core özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunuyor?

Gücünü 1.4 GHz hızında çalışan Qualcomm’un Snapdragon 425 yonga setinden alan telefonda 1 GB RAM bulunuyor. 6.0 inç büyüklüğünde 1280 x 720 çözünürlüğünde TFT ekran ile gelen Galaxy J4 Core, 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya sahip.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Samsung Galaxy J4 Core, 16 GB dahili depolamaya sahip. 256 GB’a kadar microSD kart desteği sunan telefonumuz, 3.300 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Giriş seviyesi diyebileceğimiz bu model 1.099 TL‘den satışa sunulacak.

Son olarak bu modelin 2 yıl boyunca Samsung garantisi altında olduğunu belirtelim. Eğer telefon almayı düşünüyorsanız, bu kampanyayı değerlendirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy J4 Core A101 Samsung

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