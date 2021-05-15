Galaxy Jump ortaya çıktı

Samsung Galaxy Jump’ın Kırmızı renkli bir Galaxy A32 5G’den başka bir şey olmadığı söyleniyor. Farkında olmayanlar için, orijinal cihaz yalnızca şu dört renkte gelir – Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mavi, Harika Mor.

Ancak ne yazık ki, KT Shop’taki (perakendeci) listeleme bunlardan bahsetmediği için bu telefonun kesin özellikleri bir muamma. Ama bildiğimiz şey fiyatı. Galaxy Jump, Güney Kore’de 300.000 won yani yaklaşık 265 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Cihaz, ülkede 14 Mayıs’tan (yarın) itibaren ön sipariş için satışa sunulacak. Satış tarihinde henüz resmi bir açıklama yok.

Her neyse, Samsung Galaxy Jump (SM-A326K) Galaxy A32 5G’ye dayandığından, henüz onaylanmasa da benzer özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Bu telefonun 6,5 inç HD + TFT LCD panel, MediaTek Dimensity 720 SoC , 48MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro) + 2MP (derinlik) dörtlü kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası olmasını bekleyebiliriz ve Android 11 (One UI 3.x) yüklü gelecek.

Beklenen diğer özellikler arasında yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü, MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, 5.000 mAh pil ve 15W hızlı şarj yer alıyor.

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