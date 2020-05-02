Galaxy M11: 1.000 TL seviyesinde telefon

1.000 TL seviyesinde telefon alabilecekler olan için biçilmiş kaftan olarak telefon bugünden itibaren 1.379 TL‘ye satışa sunulacak.

6.4 inç büyüklüğünde 720 x 1560 çözünürlüğünde Infinity-O ekran ile gelen telefonda henüz yonga seti belirtilmeyen 1.8 GHz hızında Cortex-A53 tabanlı işlemci yer alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi ile gelen bu telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Giriş seviyesine bile üçlü kamera kurulumu getiren Samsung, bu modelde 13 Megapiksel + 5 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer veriyor. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan telefonda 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Güncel bağlantılara yer veren telefonda USB Type-C bağlantısına yer veriliyor. Evde Beraberiz mottosu ile satışa sunulan telefon rakiplerine adeta göz dağı verecek gibi görünüyor.

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