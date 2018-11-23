Galaxy M2 performans testinde ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung, şu aralar orta segmentteki model yelpazesini genişletme çalışmaları yürütüyor. Güney Koreli teknoloji devinin, müşteri kitlesinin büyük bir bölümü bu segmentteki cihazları tercih ediyor. Çinli üreticilerin orta segmentteki müşteri kitlesini yavaş yavaş kendi tarafına çekmesi Samsung’u da rahatsız etmiş durumda.

Bu bağlamda orta segmente daha fazla seçenek sunarak, kaybettiği kitleyi geri kazanmak isteyen Samsung, bu doğrultuda yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bu modellerden birisi de Galaxy M2.

Bir süredir hakkında bazı söylentiler işittiğimiz Samsung M2, geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıktı. Samsung’un orta segmentteki yeni modeli gücünü Exynos 7885 yonga setinden alacak. Hatırlanacağı üzere bu yonga seti bazı Galaxy A serisi modellerde karşımıza çıkmıştı.

Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun min. dahili depolama hafızası ise 32GB. Elbette 4GB RAM ve 64GB’lık hafızaya sahip bir versiyonun bulunduğunu da belirtelim.

Samsung’un Galaxy M2 modelini ne zaman tanıtacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat cihazın fiyatının giriş seviyesinde olması bekleniyor. Bu da Galaxy M2 fiyatının 200 dolar civarında bir etikete sahip olacağı anlamını taşımakta. Yine de bekleyip göreceğiz.

Fallout 76’ya atom bombası attılar oyun çöktü!

