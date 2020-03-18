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Galaxy M21 özellikleriyle ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi çok yakında tanıtacağı Galaxy M21 modelinin özelliklerini daha fazla gizleyemedi ve telefonun özellikleri resmen sızdı. Peki, bu model orta segmente yeni bir soluk kazandırabilecek mi?

Galaxy M21 özellikleriyle ortaya çıktı

Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekranın yer alması bekleniyor. Gücünü 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga setinden alması beklenen telefonda Mali-G72 MP3 grafik birimi yer alacak.

GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

4 GB RAM ve 6 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan bu modelin 64 GB ve 128 GB‘lık sürümleri bulunacak. Gelelim telefonun kamera tarafına. Çinli teknoloji üreticileri gibi Samsung da bu yıl orta segmentte kameraya önem vereceğinin sinyallerini verdi.

Telefonun arka bölümünde; 48 Megapiksel f/2.0 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyaframlı kamera yer alacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde damla çentikli kamera bulunacak.

15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun mavi, siyah ve yeşil renk seçenekleri bulunacak.

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