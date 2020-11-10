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Galaxy M21s: Samsung orta segmente hitap eden yeni modelini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung orta segmentteki yeni modelini tanıttı. M21s ismiyle tanıtılan model Samsung tarafından üretilen Exynos 9611 ile geliyor.

Galaxy M21s: Samsung orta segmente hitap eden yeni modelini tanıttı

Sistemini 4 GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64 GB. Elbette microSD kart desteği sayesinde bu alan biraz daha genişletilebiliyor.

SAMSUNG GALAXY M21S ÖZELLİKLERİ

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda damla çentik tasarımı tercih edilmiş. Yüzde 84.1’lik ekran gövde oranına sahip olan cihazda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisine de yer verilmiş.

Telefonun arka tarafında 64 MP, (geniş), PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm ve 5 MP, f/2.2, (derinlik) özelliklerinde 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde ise 32MP’lik selfie kamerası mevcut. Genel olarak bakıldığında M21s’te ideal bir kamera kurulumunun olduğunu söyleyebiliriz.

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SAMSUNG GALAXY M21S FİYATI

6000 mAh’lık bataryadan beslenen telefonun Avrupa fiyatı ise 230 euro olarak belirlendi. Muhtemelen bu telefon ülkemizde 3000 TL civarında bir etikete sahip olacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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