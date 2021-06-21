Galaxy M32’in teknik özellikleri ortaya çıktı

Galaxy M32’nin FHD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç sAMOLED ekrana sahip olacağı zaten daha önce belli olmuştu. Söylendiği kadarıyla ekranın 90 Hz yenileme hızı ve ön kamerayı da kapsayan klasik bir çentiği var. Samsung bu cihazda çizilmelere karşı koruma için Corning’in Gorilla Glass 5’ini tercih etmiş.

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Hintli bir sızıntı kaynağı, bir tweet’te telefonun ona güç veren bir Helio G85 işlemciye sahip olacağını açıkladı. Ayrıca telefonda 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar eMMC depolama alanı olacağı söyleniyor.

Kameralar 64 MP ana kamera, 8 MP sensör (ultra geniş) ve iki 2 MP sensör ile eşleştirilecek. Kamera kurulumu, selefi M31’in 64MP + 8MP + 5MP + 5MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğu göz önüne alındığında bir düşüş olarak görünüyor. Ayrıca telefonun önünde 32MP kamera var. Öne bakan kamera daha iyi kaliteye sahip olsa da, M31’in 5MP derinlik ve makro kameralarının değiştirildikleri 2MP sensörlerden daha iyi olduğundan oldukça eminiz.

Kullanıcılar, yalnızca 15W hızlı şarjı desteklemesine rağmen, Galaxy M31’in 6.000mAh pil kapasitesinin taşındığını bilmekten mutlu olacaklar. Fiyatla ilgili olarak, kaynak, cihazın 202 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyor. Galaxy M32, kutudan Android 11 ile çıkacak.

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