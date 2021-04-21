Galaxy M32’nin pil kapasitesi belli oldu!

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung, her ihtiyaca yönelik modeller üretmeye çalışıyor. Örneğin daha uygun fiyatlı bir Samsung telefon istiyorsanız A serisi cihazlar sizin için daha uygun olacaktır. Daha yüksek fiyatlı amiral gemisi modeller için ise S ya da Z serisi cihazlara bakabilirsiniz. Fakat pil ömrü uzun bir Samsung telefon istiyorsanız o zaman M serisini de değerlendirebilirsiniz. Bu seride gözler artık M32’ye çevrildi.

Samsung’un orta segmentteki yeni modeli önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir. Muhtemelen delikli ekran tasarımıyla gelecek olan telefon, teknik özellikler bazında A52 ile benzer bir çizgide yer alacak.

Elbette söz konusu M serisi bir cihaz olduğunda önemli olan batarya kapasitesi diyebiliriz. Peki M32’nin bataryası kaç mAh olacak?

İŞTE GALAXY M32'NİN BATARYA KAPASİTESİ

Hemen cevaplayalım. M32 geçtiğimiz gün DEKRA’dan bir sertifika aldı ve telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre M32, 6000 mAh’lık bir batarya ile gelecek. Bu bataryanın geçtiğimiz yıl M31’de yer alan batarya ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer batarya kapasitesinin bir tık daha yüksek olmasını istiyorsanız o zaman M51 modeline göz atabilirsiniz. Tabi piyasadaki farklı üreticilerin yüksek pil kapasitesine sahip akıllı telefonlara da bakabilirsiniz.

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